تشكيل ريال مدريد ضد ليفانتي.. فينيسيوس ومبابي يقودان الهجوم

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة ليفانتي، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويقود فينيسيوس جونيور وكليان مبابي تشكيل ريال مدريد ضد ليفانتي في لقاء الليلة.

تشكيل ريال مدريد ضد ليفانتي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: كايراس - أسينسيو - هويسن - جارسيا

الوسط: جولر - كامافينجا - سيبايوس

الهجوم: ماستانتونو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يوجد ليفانتي في المركز السادس عشر بـ4 نقاط.