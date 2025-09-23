الإيسيسكو تنظم ندوة دولية حول النشر والأمن إبريل القادم

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الباحثين والمتخصصين للمشاركة في الندوة الدولية بعنوان "النشر والأمن: دور صناعة النشر في تعزيز الوعي المجتمعي والأمن الفكري"، المقرر عقدها بمقر الإيسيسكو في العاصمة المغربية الرباط، يومي 22 و23 أبريل من العام القادم .



وأفاد بيان للايسيسكو اليوم /الثلاثاء/، بأن الندوة الدولية تأتي استجابة لتنامي تحديات الأمن الفكري والمعلوماتي في الفضاءين التقليدي والرقمي، إذ تسهم صناعة النشر الورقية والرقمية في تشكيل طبيعة الوعي العام، ما بين ترسيخ قيم السلم والتعايش أو تغذية خطاب الكراهية والتطرف، لذا فإن تطوير صناعة النشر يتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، والهدف الـ 16 الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

وستتناول الندوة 7 محاور رئيسة تعكس أبعاد العلاقة بين النشر والأمن، وتشمل: النشر والأمن الفكري؛ والنشر والمعلومات المضللة؛ والنشر الرقمي وأمن المعلومات؛ والنشر المؤسسي في السياق الأمني؛ والسياسات والتشريعات المنظمة؛ ودور المكتبات في تعزيز الأمن المعرفي؛ إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية في مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة .



وأشار البيان إلى أن الندوة تسعى إلى الخروج بخلاصات وتوصيات عملية بشأن سياسات نشر مسؤولة، تعزز حصانة المجتمعات في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية، وتدعم أنظمة التعليم والإعلام في العالمين العربي والإسلامي .