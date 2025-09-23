خالد أبو بكر: اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية كان لحظة تاريخية.



وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار: "نحن أمام مكاسب قد تكون بطيئة، قد لا تكون كل الحق، لكنها بعض الحق الهام، أي دولة فلسطينية اعترفوا بها؟ على أي أرض؟ محدش لسه عارف".



وتابع: "لكن في تصريح خطير جدًا قاله وزير خارجية بريطانيا عندما يتحدث عن حدود 1967، وهذا أمر في منتهى الأهمية، هي لحظات تاريخية نعيشها، وهذا ليس كل الحق، هو بعض الحق".

وأردف: "لكن، عندما تعترف إنجلترا بالتحديد بالدولة الفلسطينية، وكذا فرنسا، بالإضافة إلى موقف مشرف لإسبانيا، وأوروبا تقريبًا بأكملها الآن اعترفت بالدولة الفلسطينية، فإننا نكون أمام 80% تقريبًا من دول العالم اعترفت بالدولة الفلسطينية".