خالد أبو بكر: خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة كان "خطاب الأنا".. وتحدث عن إنجازات وهمية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان "خطاب الأنا"، حيث لم يتحدث إلا عن نفسه.



وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ ترامب لم يتحدث إلا عن إنجازات الحقيقة لم نرها، وقال إنه في أشهر قليلة أوقف 30 حرب، وأوقف 40 كارثة كونية، كما أنه لا يؤمن بالاحتباس الحراري، ولا يؤمن بخطابات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يوجد أي رئيس أنجز كما أنجز الرئيس الأمريكي.



وتابع: "أعتقد أن الكوكب كله درس تمامًا شخصية ترامب للتعامل معها، ولن نغير الرئيس ترامب ولن نغير كونه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وعلينا أن نتعامل مع هذه المعطيات كما هي، وهذه هي شخصية هذا الرئيس".



وأوضح: "ترامب تحدث عن أن الاعتراف بالسلطة بالدولة الفلسطينية هو نصر لحماس، أي أن كل الدول في اتجاه والرئيس الأمريكي وإسرائيل في اتجاه آخر، وبذلك تتضح الصورة تمامًا، وأرجو ألا نعتبر من الآن أن أوروبا تقف ضد مصالح فلسطين، فالموقف الأوروبي يتغير، وبدأت تحدث سوابق تاريخية، إنجلترا اعترفت بالدولة الفلسطينية".