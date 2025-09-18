خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أنّ الوطن العربي كله فوجئ بتعرض العاصمة القطرية الدوحة للاعتداء من الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حالة حرب أو مشكلات سياسية، بل كانت تحتضن وفد البلدين محل النزاع، وهما دولة فلسطين، وإسرائيل.

اغتيال العدد الأكبر

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، كان الوفدان دائمي الزيارة إلى العاصمة الدوحة، إلا أن الوفد الذي يتفاوض مع الوفد الإسرائيلي الممثل لحركة حماس جرى رصده بدقة واستهداف العاصمة القطرية؛ من أجل اغتيال العدد الأكبر من هذا الوفد.

وواصل المحامي الدولي والإعلامي: "نحن أمام أمر جديد جدا، وهو أن هذه العاصمة العربية ضُربت بالطيران الإسرائيلي، وعندما كتبت على فيسبوك بأن قطر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة؛ ذكَّرني أحد المتابعين أن قطر الخامسة، أي أنها الدولة رقم خمسة عربيًا التي تضربها إسرائيل، وفي نفس الأسبوع، سبق لها ضرب سوريا ولبنان وسفينة في موانئ تونس، كما أنها تضرب اليمن.. إسرائيل ماشية محدش قادر يوقفها أبدًا".