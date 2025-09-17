مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يعتبر المحتجزين ضحايا حرب ويريد استسلام حماس فقط

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي وخبير الشؤون الإسرائيلية، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يولي اهتمامًا حقيقيًا بالمحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة، معتبرًا إياهم ضحايا حرب في سياق أهدافه الأوسع.

وأوضح، في تصريحات مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يسعى لفرض استسلام حركة حماس تحت وقع النار، وتنفيذ أهدافه الخمسة التي طرحها مسبقًا، رغم إدراكه أن الحركة لن توافق على هذه الشروط.

وتابع، أنه لو كانت نية نتنياهو حل قضية الرهائن جدية، لكان قد وافق على الخطة التي طرحتها مصر وقطر، والتي أبدت حماس استعدادها للتجاوب معها، إلا أن نتنياهو، بمجرد أن لاحظ بوادر قبول من حماس، عمد إلى إشعال التصعيد من جديد، مستهدفًا الحركة إعلاميًا وسياسيًا، ما يدل على أنه لا يسعى إلى تسوية، بل إلى فرض واقع جديد بالقوة واحتلال القطاع وتغيير وجه المنطقة.

وفي رده على سؤال بشأن الجهات القادرة على كبح جماح نتنياهو، أشار اللواء الشروف إلى أن موازين القوة الحالية تمكّنه من فرض سياسات أحادية، لكنه لن يستطيع محو الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا أن الفلسطينيين هم الأصلاء في الأرض، وأن إسرائيل دولة عابرة كما وصفها عدد من القادة العرب.

