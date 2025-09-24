سعدة يبحث مع وزير الشباب والرياضة تقديم مزيد من الخدمات للإعلاميين

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضومجلس الشيوخ، والنائب محمد شبانة، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس نادي الصحفيين، في إطار الخدمات التي تقدمها الوزارة لجموع الصحفيين والإعلاميين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنهاء أعمال التطوير والإنشاءات الخاصة بنادي الصحفيين بشارع البحر الأعظم، والذي يشهد نقلة نوعية وخدمية كبيرة بالنادي لجموع الصحفيين.

كما وعد الدكتور أشرف صبحي بتقديم جميع التسهيلات للصحفيين والإعلاميين فيما يخص اشتراكات الأندية ومراكز الشباب التابعة للوزارة، بالإضافة إلى رحلات الشباب في مدن الوزارة بمحافظات مصر المختلفة.

وأثنى الوزير على دور الإعلام والصحافة في تقديم الصورة الحقيقية لإنجازات وزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسها تعديلات بعض مواد قانون الرياضة، مما أسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الأندية في توفيق أوضاعها. كما أثنى على دور الصحافة والإعلام في إظهار إنجازات الوزارة على مستوى الإنشاءات والاستثمار وتطوير القانون وتنمية القدرات الشبابية من خلال برامج الوزارة التي تنفذها لتنوير وتثقيف وتوعية الشباب المصري.

وفي نهاية اللقاء أثنى نقيب الإعلاميين ووكيل نقابة الصحفيين على النموذج الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة في التكامل والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، ومنها النقابات المهنية.