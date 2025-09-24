تفاصيل حبس متسول تعدّى على سيدة بالسب في الزيتون

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس متسول 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بالتعدى عليها بالسب والشتم لرفضها إعطائه مبلغا ماليا بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام متسول بالتعدى عليها بالسب والشتم لرفضها إعطائه مبلغ مالى بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.