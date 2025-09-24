تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة التحـ.ـرش بسيدة بحدائق القبة

‎قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بالتحرش بسيدة في الطريق العام بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، للمحاكمة الجنائية.



‎ تلقي قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من سيدة تتهم شخصا بالتحرش بها وتوجيه ألفاظ نابية لها أثناء سيرها بالشارع، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



‎وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل.

‎وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، واستغل سيرها بمفردها في الشارع، ثم سار وراءها ووجه إليها عبارات تخدش الحياء، إلا أنها صرخت وتشاجرت معه لمنعه من أفعاله.