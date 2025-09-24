قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«منظمة التحرير»: الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تحول استراتيجي في مواقف الدول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّ الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تؤشر إلى تحول استراتيجي في مواقف هذه الدول، وخاصة أن هذه الدول لها وزنها النوعي في إطار العلاقات الدولية، كما أن كل هذه الأمور تحدث في مجلس الأمن.

وأضاف مجدلاني، في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد مقدم برنامج من مصر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاعتراف البريطاني والفرنسي له دلالات بالغة الأهمية، فبريطانيا هي التي أنشأت دولة إسرائيل، وفرنسا هي التي سهلت لها امتلاك السلاح النووي.

وتابع: "لذلك، هذا الاعتراف من هذه الدول يعني أن هناك تحولًا استراتيجيًا في مقاربتهم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا التحول الاستراتيجي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة أولًا لصمود الشعب الفلسطيني، ثانيًا، نتيجة للتحول الكبير الذي جرى في الرأي العام الدولي، وبشكل خاص في هذه الدول نفسها".

وأوضح: "ثالثًا، هو إدراك من قبل هذه الدول أن أمنها القومي واستقرارها يتطلب حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا، وأن إسرائيل لم تعد تشكل بالنسبة لهم رصيدًا استراتيجيًا كما كانت في السابق، بل أصبحت عبئًا عليهم".

وواصل: "رابعا، هو تعبير عن فشل السياسة الأمريكية في إدارة الصراع، وانحيازها الأعمى لإسرائيل، وكل هذه العوامل مجتمعة هي التي دفعت باتجاه هذا التحول، الذي نعتبره نحن نقطة تحول تاريخية، ونقطة مضيئة في مسار النضال الوطني الفلسطيني".

التحرير الفلسطينية الدولة الفلسطينية مجلس الأمن الاعتراف البريطاني إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

جوجل

في محاولة لمنافسة آبل|جوجل تطلق برنامج «Level Up» لتحفيز المطورين لصنع ألعاب أفضل على أندرويد

Pixel 10 Pro XL

هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد