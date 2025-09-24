خبير إستراتيجي: مصر قادرة على ردع إسرائيل والوصول إلى عمقها

أشاد العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، ببيان الهيئة العامة للاستعلامات حول تواجد القوات المسلحة في سيناء، مشيرًا إلى أن زيادة القوات المصرية على أرضها أمر طبيعي في ظل الأحداث المحيطة بها من الجيران، سواء كانت عصابات إسرائيل أو غيرها، وذلك لحماية مقدرات الأمن القومي المصري.

وأضاف العميد الدكتور طارق العكاري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أي حدود يشهد عليها نزاع من الطبيعي أن تشهد تواجدًا أمنيًا مكثفًا، موضحًا أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على ردع إسرائيل والوصول إلى عمقها، وهي الوحيدة التي ما زالت تقف على قدميها وتحمي أمنها القومي بسواعد أبنائها.

وأكد العكاري أن مصر خالية من الجماعات المسلحة والقواعد العسكرية الأجنبية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين، بينما الحدود المصرية مع قطاع غزة مؤمَّنة بالكامل. وأوضح أن إسرائيل لا تجرؤ على اقتحام السياج الأمني، وإن استعانت بعناصر لتنفيذ محاولات تسلل، فإن الدولة المصرية يقظة وجاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات.

