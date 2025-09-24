هاني رمزي: الموهبة وحدها لا تكفي.. الانضباط والشخصية أساس نجاح اللاعبين

قال هاني رمزي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، إنّ تجربة الاحتراف في الخارج تحتاج إلى أكثر من الموهبة الفنية، فهي تعتمد على الانضباط الشخصي، القدرة على التأقلم مع المجتمع الجديد، تعلم اللغة، وفهم العادات والنظام هناك.

وأضاف خلال حواره ببرنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه العوامل كانت محور نجاح محمد صلاح وزيزو في مسيرتهم الاحترافية، مشيرًا إلى أن الشخصية والانضباط أهم من الشهرة أو الجوائز الفردية.

وتحدث رمزي عن تجربته الشخصية في الاحتراف الأوروبي، مشيرًا إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهها مثل التكيف مع الطقس والملعب، وتغييرات أساليب التدريب، وغياب وسائل الاتصال الحديثة آنذاك، مؤكدًا أن الصبر والإصرار كانا من أهم عناصر النجاح.

وأكد رمزي أن نجاح المنتخبات السنية والشبابية لا يقاس بالبطولات فقط، بل بعدد اللاعبين الذين ينجحون في الانتقال للمنتخب الأول والاحتراف الدولي، مستشهداً بتجربة محمد صلاح وأمثلة أخرى مثل أحمد حجازي والنني، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة لتطوير اللاعبين منذ الصغر وربطها بالمنتخب الأول.

وشدد، على ضرورة تطوير كل مستويات كرة القدم في مصر، من الدوري الممتاز إلى الدرجة الثانية، والاهتمام بالمواهب من خلال دوريات المدارس وقطاع الناشئين، مع وضع سياسات واضحة لإدارة اللاعبين والمدربين، لضمان استمرارية النجاحات محليًا ودوليًا.

