بعد فوز الأهلي على حرس الحدود.. أحمد عبدالقادر : «كفى بالله وكيلًا»

شارك أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي صورًا من مباراة الأمس أمام حرس الحدود، ذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وعلق أحمد عبد القادر على الفوز بالثلاث نقاط، وكتب: “وكفى بالله وكيلا”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على حرس الحدود 3-2 في اللقاد الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري

أحرز نيتس جراديشار هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمد حمدي زكي هدف تعادل حرس الحدود في الدقيقة الثامنة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق فوزي الحناوي ليسدد محمد حمدي زكي الكرة داخل الشباك

وشهدت الدقيقة ٣٧ هدف ملغى لصالح حرس الحدود بعد تسلل على محمد حمدي زكي نتيجة لتمركز خاطئ خلف دفاع المنافسين

ونجح تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة ٤٥+٢ من ركلة جزاء

وتمكن إسلام أبو سليمة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة ٥٣ بعدكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح حرس الحدود من ركلة ركنية ارتطمت بطاهر محمد طاهر وسكنت الشباك.

ونجح ياسر إبراهيم في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة ٨٠ بعد تصويبة من تريزيجيه من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي لترتطم بالقائم الأيسر ليكملها ياسر إبراهيم داخل الشباك.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بينما يتوقف رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.