قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منظمة القانون من أجل فلسطين: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية مهمة

فلسطين
فلسطين
البهى عمرو

قال ليكس تاكنبرج، المستشار الأول بمنظمة القانون من أجل فلسطين، إنّ الأمم المتحدة أداة محورية، دفعت بتأسيس إسرائيل، وأيضًا فيما يخص هذا الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأضاف تاكنبرج، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه في ظل التطورات الأخيرة، وما جرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، أصبحت الأمور أكثر إيضاحًا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كلتاهما في موقف غير مسبوق، أي عزلة غير مسبوقة.

وتابع، أنّ الأغلبية من المجتمع الدولي، يشمل ذلك أيضًا المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني، كلها تدعم بشكل كبير الدولة الفلسطينية ضد هذه الإبادة الجماعية.

وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر تاريخي وهام وجلي، موضحًا: "نحن نتفهم أن هناك محاربة ضد كل هذا الدعم، وأنه الآن لا يوجد أي آفاق لتأسيس الدولة الفلسطينية".

وأردف أنّ هذه العقبة هي إسرائيل التي كل مرة تفشل في الالتزام بالقانون الدولي، وأن تلتزم بالإرادة القوية لأغلب المجتمع الدولي، وبينما إسرائيل تجعل الأمر مستحيلًا بالنسبة لحل الدولتين أن يخرج إلى العلن، في الواقع إن إسرائيل تخاطر بأمنها في هذا السياق، في أمنها فيما يخص أن تظل موجودة كدولة يهودية. 
 

فلسطين الأمم المتحدة القاهرة الإخبارية الدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية بدهب

وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات المواطنين ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد