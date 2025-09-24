منظمة القانون من أجل فلسطين: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية مهمة

قال ليكس تاكنبرج، المستشار الأول بمنظمة القانون من أجل فلسطين، إنّ الأمم المتحدة أداة محورية، دفعت بتأسيس إسرائيل، وأيضًا فيما يخص هذا الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأضاف تاكنبرج، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه في ظل التطورات الأخيرة، وما جرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، أصبحت الأمور أكثر إيضاحًا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كلتاهما في موقف غير مسبوق، أي عزلة غير مسبوقة.

وتابع، أنّ الأغلبية من المجتمع الدولي، يشمل ذلك أيضًا المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني، كلها تدعم بشكل كبير الدولة الفلسطينية ضد هذه الإبادة الجماعية.



وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر تاريخي وهام وجلي، موضحًا: "نحن نتفهم أن هناك محاربة ضد كل هذا الدعم، وأنه الآن لا يوجد أي آفاق لتأسيس الدولة الفلسطينية".

وأردف أنّ هذه العقبة هي إسرائيل التي كل مرة تفشل في الالتزام بالقانون الدولي، وأن تلتزم بالإرادة القوية لأغلب المجتمع الدولي، وبينما إسرائيل تجعل الأمر مستحيلًا بالنسبة لحل الدولتين أن يخرج إلى العلن، في الواقع إن إسرائيل تخاطر بأمنها في هذا السياق، في أمنها فيما يخص أن تظل موجودة كدولة يهودية.

