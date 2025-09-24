كيف قضت اللقاحات على أمراض مميتة عبر العصور؟.. أمجد الحداد يوضح

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن اللقاحات هي التي قضت على الأمراض المميتة على مر العصور، مؤكدًا أن آثارها الجانبية محدودة للغاية، ولا تتعدى واحدًا بين ملايين الحالات، وغالبًا ما تكون وقت الإعطاء فقط.

وقال الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" إن الأطفال الذين تفوتهم بعض التطعيمات الإلزامية في الصغر يمكنهم الحصول عليها لاحقًا.

وأشار إلى أن الأم التي تخلفت عن جدول التطعيمات الإجباري يجب أن تتوجه إلى أقرب وحدة صحية أو هيئة المصل واللقاح لوضع جدول جديد لأطفالها.

وأوضح أن عزوف بعض الأسر عن اللقاحات، كما حدث في الولايات المتحدة بعد جائحة كورونا، أدى إلى عودة أمراض مثل الحصبة وتسجيل حالات وفيات، لافتًا إلى أن أمراضًا مثل شلل الأطفال والجدري اختفت من العالم بفضل المنظومة العالمية للتطعيمات.

وشدد على أن اللقاح يقي من الأمراض بصورة آمنة، إذ يمنح الجسم مناعة دون التعرض لمضاعفات المرض، مضيفًا أن بعض الأطفال قد يكون لديهم أمراض مناعية تجعل إصابتهم المباشرة بالمرض قاتلة، بينما اللقاح يقيهم من هذه المخاطر.