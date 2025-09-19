أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الأمراض التنفسية تنتشر في فصل الخريف بكثرة عن فصل الشتاء، موضحًا أن الفيروسات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، تنتشر بكثرة.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الشهر الحالي مشهور بالتقلبات الجوية، والارتفاعات والانخفاضات بدرجات الحرارة، ففي هذه الفترة نشهد موسم نشاط العدوة التنفسية.

وطالب من المواطنين خلال هذه الفترة بالحصول على لقاح الانفلونزا، وذلك مع قرب العام الدراسي الجديد، والتجمعات الكبيرة التي تتم ينتج عنها ارتفاع كبير في نسب الإصابة بالأمراض التنفسية.

الانفلونزا أقوى من كورونا

ولفت إلى أن الفترة الحالية نشهد إصابات بالبرد والانفلونزا وكورونا، مؤكد أن الأشد في الثلاث هو الانفلونزا وليس كورونا، موضحًا فيروس الانفلونزا له نسب وفيات عالمية، وله مضاعفات تنفسية على الرئة.

وأوضح أن لقاح الانفلونزا يعطي حماية للمواطنين من الأمراض التنفسية بنسبة تصل إلى 80%، وحذر من التواجد في التجمعات، وعدم النظافة الشخصية، وتناول الوجبات غير الصحية، مطالبا بتقوية المناعة من خلال الأغذية الطبيعية.



