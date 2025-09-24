محافظ أسيوط: إزالة 41 حالة تعد خلال حملات بـ6 مراكز وحي

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أجهزة المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى حتى 26 من سبتمبر الجاري.

وشدد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي محاولة للتعدي أو البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات مجلس الوزراء.

إزالة 41 حالة تعد خلال حملات بـ 6 مراكز وحي

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة ٤١ حالة تعد شملت أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، حيث بلغت المساحة الإجمالية للمباني التي أُزيلت نحو ٤٨٠٧ مترًا مربعًا، فضلًا عن استرداد ٥٠ فدان و٩ قيراط و٨ سهم من الأراضي الزراعية وذلك في ٦ مراكز هي (اسيوط، منفلوط، أبوتيج، صدفا، أبنوب، الفتح) إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط.

وأضاف أبو النصر أن مركز منفلوط نفذ إزالة لـ ١٢ حالة تعد على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي، وإزالة ٩ حالات تعد على أملاك الري بنطاق مركز أسيوط، كما تم إزالة ٣ حالات تعد على أراضي اصلاح زراعي ومتغيرات مكانية بمركزي صدفا وأبنوب، وحالتين على متغيرات مكانية بمركز الفتح، ومثلهما لمتغيرات مكانية في حي غرب.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من الموجة نفذت في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي، تلتها المرحلة الثانية الجارية حالياً على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 4 وحتى 24 من أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مع الاعتماد على معدات المراكز والأحياء.

واختتم اللواء هشام أبو النصر بتجديد دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات تعدي، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).