رئيس إسكان النواب: إيقاف تراخيص البناء وراء ارتفاع أسعار العقارات في مصر
رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل
وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر بالنسبة لمصر
وصول المتهم بالتعدي على تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور لحضور جلسة الاستئناف
سيراميكا كليوباترا يستضيف مودرن سبورت في الدوري الممتاز
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
أخبار البلد

القومي للمرأة: تمكين ذوات الإعاقة جزء أصيل من أهداف الاستراتيجية الوطنية

الطالبة الكفيفة ثريا أشرف
الطالبة الكفيفة ثريا أشرف
أمل مجدى

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بتوفير منحة دراسية كاملة للطالبة ثريا أشرف، أول كفيفة تلتحق بكلية التجارة، تغطي جميع المصروفات حتى تخرجها.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ تقديرها لهذه المبادرة، وتؤكد الدور الرائد للجامعات المصرية في دعم طلابها وطالباتها، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تقوم على تكافؤ الفرص، بما يعكس إيمان الدولة المصرية العميق بقدرات بناتها وأبناءها داخل الوطن الواحد مهما كانت التحديات.

وأكدت أن الطالبة ثريا أشرف تعد نموذجاً ملهمًا حقيقيا في الإصرار والتحدي، ورسالة أمل لكل فتاة، وأن تمكين المرأة ذات الإعاقة هو جزء أصيل من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

جوجل

في محاولة لمنافسة آبل|جوجل تطلق برنامج «Level Up» لتحفيز المطورين لصنع ألعاب أفضل على أندرويد

Pixel 10 Pro XL

هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد