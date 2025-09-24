القومي للمرأة: تمكين ذوات الإعاقة جزء أصيل من أهداف الاستراتيجية الوطنية

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بتوفير منحة دراسية كاملة للطالبة ثريا أشرف، أول كفيفة تلتحق بكلية التجارة، تغطي جميع المصروفات حتى تخرجها.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ تقديرها لهذه المبادرة، وتؤكد الدور الرائد للجامعات المصرية في دعم طلابها وطالباتها، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تقوم على تكافؤ الفرص، بما يعكس إيمان الدولة المصرية العميق بقدرات بناتها وأبناءها داخل الوطن الواحد مهما كانت التحديات.

وأكدت أن الطالبة ثريا أشرف تعد نموذجاً ملهمًا حقيقيا في الإصرار والتحدي، ورسالة أمل لكل فتاة، وأن تمكين المرأة ذات الإعاقة هو جزء أصيل من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.