تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
محافظ المنوفية يلتقى ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في مجال التخلص الآمن من المخلفات الصلبة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، ممثلي إحدى الشركات الرائدة في مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة  والارتقاء بقطاع البيئة كأحد أهم الملفات الهامة.

وذلك إطار جهود المحافظة لتحسين وتطوير جودة منظومة النظافة على مستوى المحافظة.

 جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مستشار المحافظ لشئون البيئة ، المستشار القانوني ، ومديري إدارات البيئة والمالية والادارة الاستراتيجية بالديوان العام .

حيث تم استعراض عرض تقديمي من الشركة عن الرؤى والأفكار حول تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة وكيفية إدارتها وفق الاشتراطات البيئية والصحية وحجم القمامة والمعدات والعمالة ومنظومة الجمع المنزلي  بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، ورفع كفاءة مصانع التدوير وتحسين الخدمة بالمدفن الصحي لتحقيق المستهدف لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنظومة بشكل أفضل وبما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وخلال الاجتماع ، أكد  محافظ المنوفية على ضرورة بحث آلية وضع وتطبيق مقترحات جديدة تضمن استدامة منظومة النظافة لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الجادة التي تساهم في تعزيز البنية التحتية للمنظومة لتعظيم الاستفادة القصوى منها وتأدية المهام على أكمل وجه لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

