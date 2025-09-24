محافظ المنوفية يلتقى ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في مجال التخلص الآمن من المخلفات الصلبة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، ممثلي إحدى الشركات الرائدة في مجال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والارتقاء بقطاع البيئة كأحد أهم الملفات الهامة.

وذلك إطار جهود المحافظة لتحسين وتطوير جودة منظومة النظافة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مستشار المحافظ لشئون البيئة ، المستشار القانوني ، ومديري إدارات البيئة والمالية والادارة الاستراتيجية بالديوان العام .

حيث تم استعراض عرض تقديمي من الشركة عن الرؤى والأفكار حول تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة وكيفية إدارتها وفق الاشتراطات البيئية والصحية وحجم القمامة والمعدات والعمالة ومنظومة الجمع المنزلي بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، ورفع كفاءة مصانع التدوير وتحسين الخدمة بالمدفن الصحي لتحقيق المستهدف لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنظومة بشكل أفضل وبما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين.

وخلال الاجتماع ، أكد محافظ المنوفية على ضرورة بحث آلية وضع وتطبيق مقترحات جديدة تضمن استدامة منظومة النظافة لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الجادة التي تساهم في تعزيز البنية التحتية للمنظومة لتعظيم الاستفادة القصوى منها وتأدية المهام على أكمل وجه لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.