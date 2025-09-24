قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا تفتح الباب لفرض عقوبات صارمة على روسيا
الكرملين متحديا ترامب: من الخطأ الاعتقاد بقدرة أوكرانيا على أخذ أراضينا
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
رئيس مدينة رأس غارب يبحث 6 طلبات في لقائه الدوري مع المواطنين

ابراهيم جادالله

عقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم، اللقاء الدوري مع المواطنين، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم.

وشهد اللقاء استعراض 6 طلبات مقدمة من المواطنين، بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين، التنظيم، الأملاك، والإشغالات، حيث جرت مناقشة هذه الطلبات للعمل على تلبية الاحتياجات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وتنوعت الطلبات ما بين الحصول على صورة طبق الأصل من عقد أرض، شكوى من أحد الجيران بعمارات أبو النصر القديمة، طلب لنقل كشك، طلب للشهر العقاري لتشغيل عقار، إضافة إلى طلب وحدة سكنية كتعويض. وقد تم تحويل جميع الطلبات إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء ممدوح نديم استمرار عقد اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، لفتح قنوات اتصال مباشرة والاستماع إلى مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات الخاصة باللقاء يتم قبل يوم الأربعاء من كل أسبوع لبحثها ودراستها بشكل وافٍ قبل مناقشتها.

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

