رئيس مدينة رأس غارب يبحث 6 طلبات في لقائه الدوري مع المواطنين

عقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم، اللقاء الدوري مع المواطنين، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم.

وشهد اللقاء استعراض 6 طلبات مقدمة من المواطنين، بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين، التنظيم، الأملاك، والإشغالات، حيث جرت مناقشة هذه الطلبات للعمل على تلبية الاحتياجات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وتنوعت الطلبات ما بين الحصول على صورة طبق الأصل من عقد أرض، شكوى من أحد الجيران بعمارات أبو النصر القديمة، طلب لنقل كشك، طلب للشهر العقاري لتشغيل عقار، إضافة إلى طلب وحدة سكنية كتعويض. وقد تم تحويل جميع الطلبات إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء ممدوح نديم استمرار عقد اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، لفتح قنوات اتصال مباشرة والاستماع إلى مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات الخاصة باللقاء يتم قبل يوم الأربعاء من كل أسبوع لبحثها ودراستها بشكل وافٍ قبل مناقشتها.