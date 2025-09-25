برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025: تصرف بهدوء

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.



برج العقرب وحظك اليوم الخميس 25 أغسطس 2025

ثِق بحدسك في اختياراتك؛ وتصرَّف بهدوء، تُضفي فترات التوقف القصيرة صفاءً وتواصلًا مُريحًا وزخمًا ثابتًا نحو نتائج مُجدية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

تبدو الأمور المالية مستقرة، لكن انتبه للتفاصيل. راجع الفواتير والاشتراكات لتجنب الخسائر الصغيرة. أجّل المشتريات الكبيرة حتى تقارن العروض. ستساعدك قائمة واضحة بالدخل والنفقات على موازنة دخلك الشهري.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تناول أطعمة بسيطة وطازجة، وتجنب التوابل الثقيلة في وقت متأخر من الليل، حافظ على مواعيد نوم منتظمة، وتجنب الشاشات قبل النوم، إذا زاد التوتر، مارس التنفس البطيء لمدة خمس دقائق، ثم استرح.

برج العقرب عاطفيا

تجنب اختبار شريكك بكلمات قاسية سيكون الحديث الهادئ عن الخطط المستقبلية مفيدًا إذا كان في وقته المناسب، لحظات الهدوء في المنزل ستقوي الروابط؛ أظهر الاحترام والصبر والدعم اللطيف لتوطيد علاقتكما والحفاظ على الثقة في التقدم..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

على من يشعر بالاختناق في حياته العاطفية أن يخرج من هذا الوضع لأسباب وجيهة، قد تفكر النساء المتزوجات أيضًا في اتباع نهج العائلة.