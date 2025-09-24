المفوضية الأوروبية: مستعدون لتسهيل أي ترتيبات ضرورية مع الشركاء لإنهاء الاعتماد على النفط الروسي

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنهم مستعدون لتسهيل أي ترتيبات ضرورية مع الشركاء لإنهاء الاعتماد على النفط الروسي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم "الأربعاء" أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح مرارا على جميع الأطراف إزالة الأسباب الجذرية للنزاع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” :"إن الرئيس بوتين مستعد لعقد لقاء مع زيلينسكي لكن الأمر يتطلب تحضيرا".

وأضاف أن كييف لم ترد بعد على مقترح إنشاء فرق العمل مع روسيا فى إطار مفاوضات التسوية.

