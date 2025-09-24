قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية
ألمانيا: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا تفتح الباب لفرض عقوبات صارمة على روسيا
الكرملين متحديا ترامب: من الخطأ الاعتقاد بقدرة أوكرانيا على أخذ أراضينا
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
إحالة دعوى اتهام مساعدة هالة صدقي بالابتزاز والتهديد للاقتصادية

هالة صدقي
هالة صدقي
ندى سويفى

قضت محكمة جنح العمرانية اليوم الأربعاء بعدم الاختصاص في اتهام مساعدة هالة صدقي بتهديد وابتزاز الفنانة والتشهير بها وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

ترجع وقائع الدعوى حين تقدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ الي المستشار المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبدالنبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزار عن طريق الاتصال  التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتي تعود للعمل معها مرة اخري والا ستقوم بالتشهير بها عن طريق السوشيال ميديا، كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف عن طريق فيديوهات قامت المشكو في حقها ببثها عن طريق الفيس بوك الخاص بها والسوشيال ميديا .

وقدم حافظ المستندات الدالة علي الاتهام وفلاشة تضمنت كل ماسبق من تشهير وسب وقذف وطلب سماع شهود الاثبات التي استشهدت بهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز ، حيث استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة لاقوال شهود الاثبات، وطالعت النيابة العامة المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية وتأكدت النيابة من صحتها وعبارات التشهير والسب والقذف التي تحتويها تلك المقاطع.

وورد تقرير قسم المساعدات الفني بوزاره الداخلية وتحريات المباحث يؤكدا صحة البلاغ كما تقدم المستشار شريف حافظ ببلاغ ايضاً اثناء مباشرة تلك التحقيقات ضد سائق الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ومرفق به تسجيلات تليفونية عديدة وتفريغ كاميرات كافيه بشارع مراد وذلك لطلبه من المساعدة الحالية للفنانه هالة صدقي بترك العمل معها وتغير شهادتها بالتحقيقات مقابل مبلغ مالي ١٠٠ الف جنيه ومرتب شهري ٥٠٠٠ جنيه .

وبجلسة 29 يناير الماضي رد دفاع المتهمة حسنيه عبد النبي رئيس المحكمة واحيلت الدعوى للفصل في طلب الرد ورفضته محكمة الاستئناف وتم تغريم المتهمة مبلغ ٤٠٠ جنيه وأعيدت القضية لذات الدائرة للفصل فيها  وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم وقررت احالتها للمحكمة الاقتصادية. 

مساعدة هالة صدقي تهديد وابتزاز جنح العمرانية هالة صدقي

