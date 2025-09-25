في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

افتتحت الفنانة دينا أكاديميتها الجديدة لتعليم الفنون الاستعراضية في إحدى المولات الكبرى، بحضور نخبة من نجوم الفن بينهم إلهام شاهين، بشرى، رانيا يوسف، وداليا البحيري.





وأكدت دينا في تصريحاتها أنها لا تسعى لمنافسة أحد في مجال الرقص الشرقي، مشددة على احترامها لكل راقصات الزمن الجميل وزميلاتها المعاصرات.





وأوضحت أن الرقص ليس مجرد ترفيه بل فن وثقافة يجب الحفاظ عليه، مضيفة أن الأكاديمية تهدف لصقل المواهب وتخريج جيل جديد من الفنانين القادرين على المنافسة.





وتشمل الأكاديمية مجالات متعددة مثل التمثيل، كتابة السيناريو، الغناء، والعزف، تحت إشراف نخبة من المتخصصين.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fshorts%2FT__DgWlbTho&h=AT1k6zLAC8XFik4xyUQ464keLMyq7kpoUl8qRgAYKGGZGLRGnTBCqwn7xO1QTCART9A03HfMFCky8ddiSzOTLjy1cTnoOMTsEIQde2co4ru8dIsT7dFK01iRjwdpJL8&s=1