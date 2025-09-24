رئيس مالاوي يعترف بالهزيمة قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات

أعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، اليوم /الأربعاء/ اعترافه بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 16 سبتمبر الجاري، وذلك قبل أقل من ساعتين على الموعد المقرر لإعلان النتائج النهائية من جانب لجنة الانتخابات.

وأظهرت النتائج الرسمية المعلنة حتى الآن أن الرئيس السابق بيتر موثاريكا، سلف تشاكويرا، حقق تقدماً واسعاً في السباق الانتخابي.

وقال تشاكويرا في خطاب إلى الأمة "من الصواب أن أقر بالهزيمة احتراماً لإرادتكم كمواطنين، واحتراماً للدستور، أنا ملتزم بالكامل بانتقال سلمي للسلطة".

وشهد المركز الوطني لإعلان النتائج أجواء احتفالية بين أنصار موثاريكا فور سماعهم بخطاب تشاكويرا، بحسب تقرير لمنصة "أفريقيا نيوز".

وتعد هذه الانتخابات الرابعة التي يتواجه فيها المتنافسان؛ إذ فاز موثاريكا في انتخابات عامي 2014 و2019، غير أن فوزه عام 2019 تم إبطاله من قبل المحكمة الدستورية بسبب مخالفات واسعة النطاق، من بينها التلاعب بأوراق النتائج باستخدام سائل التصحيح.