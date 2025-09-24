قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
أذكار المساء.. حصّن نفسك بالأدعية النبوية قبل دخول الليل
رئيس مالاوي يعترف بالهزيمة قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات
بيان مشترك لقادة الدول المشاركة في القمة مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة ورفض التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مالاوي يعترف بالهزيمة قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

 أعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، اليوم /الأربعاء/ اعترافه بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 16 سبتمبر الجاري، وذلك قبل أقل من ساعتين على الموعد المقرر لإعلان النتائج النهائية من جانب لجنة الانتخابات.

وأظهرت النتائج الرسمية المعلنة حتى الآن أن الرئيس السابق بيتر موثاريكا، سلف تشاكويرا، حقق تقدماً واسعاً في السباق الانتخابي. 

وقال تشاكويرا في خطاب إلى الأمة "من الصواب أن أقر بالهزيمة احتراماً لإرادتكم كمواطنين، واحتراماً للدستور، أنا ملتزم بالكامل بانتقال سلمي للسلطة".

وشهد المركز الوطني لإعلان النتائج أجواء احتفالية بين أنصار موثاريكا فور سماعهم بخطاب تشاكويرا، بحسب تقرير لمنصة "أفريقيا نيوز".

وتعد هذه الانتخابات الرابعة التي يتواجه فيها المتنافسان؛ إذ فاز موثاريكا في انتخابات عامي 2014 و2019، غير أن فوزه عام 2019 تم إبطاله من قبل المحكمة الدستورية بسبب مخالفات واسعة النطاق، من بينها التلاعب بأوراق النتائج باستخدام سائل التصحيح. 

رئيس الانتخابات الرسمية رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

أحمد عبد القادر

بعد فوز الأهلي على حرس الحدود.. أحمد عبدالقادر : «كفى بالله وكيلًا»

ترشيحاتنا

كرم جبر

كرم جبر: يجب وضع استراتيجية للتعامل مع الشائعات والرد عليها

طائرة مسيرة

إعلام إسرائيلي: 19 مصابا جراء انفجار طائرة مسيرة في إيلات

زيلينسكي

زيلينسكي: أوكرانيا ستكون جزء من تحالف عسكري دولي قوي

بالصور

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

الماتشا
الماتشا
الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد