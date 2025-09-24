قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

3464 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية في الغربية

الغربية أحمد علي

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بقيادة حسناء ابراهيم، جمعية الأورمان فى تنفيذ عدد (3464) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الغربية، وذلك منذ بدء عمل الجمعية الى الان من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة .

تحسين خدمات المواطنين 


جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

رعاية الأسر والعائلات 


وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا بأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن جمعية الاورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة. 

 

إجراء العمليات 


والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء 56 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرةعلاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.

اخبار محافظة الغربية

صحة الشرقية
الماتشا
أخبار السيارات
هنا الزاهد
