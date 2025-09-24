مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء ، اليوم الأربعاء، طائرة من المملكة العربية السعودية تحمل مساعدات غذائية متنوعة لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.



وقال مصدر مسؤول في المطار ،إن الطائرة محملة بكمية من المساعدات والسلاسل الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح قطاع غزة.



وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق.



وأشار إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.



جدير بالذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ 1035 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.