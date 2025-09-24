73 عالماً من جامعة عين شمس ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادا بأبحاثهم عالميا

قدم رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، التهنئة لعلماء جامعة عين شمس، لإدراج 73 عالماً من جامعة عين شمس ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهاداً بأبحاثهم على مستوى العالم.

وذكرت جامعة عين شمس - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم اختيار 17 عالماً من كلية الصيدلة، و16 عالماً من كلية العلوم، و15 عالماً من كلية التربية، و14 عالماً من كلية الهندسة، و6 علماء من كلية الطب، و2 من كلية الزراعة، وعالم واحد من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وعالم واحد من كلية البنات، وعالم واحد من كلية التجارة.

وأشار البيان إلى أن هذه التصنيفات أعدت بواسطة دار النشر العلمية Elsevier بالتعاون مع البروفيسور جون إيوانيدس من جامعة ستانفورد. ويُبرز إدراج هؤلاء العلماء عمق خبراتهم وحجم تأثير إسهاماتهم في مجالاتهم البحثية المختلفة.

