تأسيس برنامج إلكتروني لإدارة إنتخابات النقابات العمالية

وجه محمد جبران وزيرالعمل بسرعة تأسيس "برنامج إلكتروني" لإدارة عملية الإنتخابات النقابية العمالية الجديدة "2026-2030" ، ويكون بمثابة قاعدة بيانات قومية بشأن هذه الانتخابات.. جاء ذلك خلال استقباله وفد شركة آي سبيس " eSpace " ، برئاسة المهندس يوسف علي رئيس مجلس الإدارة، الرائدة في مصر والشرق الأوسط،والمتخصصة في تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات منها تطوير البرمجيات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني. استعدادًا لانتخابات الدورة النقابية الجديدة.

كان الوزير جبران قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث قواعد بيانات المستويات الثلاثة للمنظمات النقابية العمالية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات ،تساهم في إدارة انتخابية ديمقراطية من أجل "تنظيمات" قادرة على تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج،والمُشاركة في التنمية..