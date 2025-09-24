الأحد.. انطلاق أولى المسابقات الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الأنشطة الحركية (MATP)

في حدث تاريخي يعد الأول من نوعه، ينظم الأولمبياد الخاص المصري يوم الأحد القادم 28 سبتمبر أولى فعاليات المسابقات الوطنية في الأنشطة الحركية (MATP)، وذلك في صالة كرة اليد بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

ويشارك في هذه المسابقات 150 لاعبًا ولاعبة من مختلف الهيئات المسجلة ببرنامج الأولمبياد الخاص المصري بمحافظات الجمهورية، في إطار خطوة رائدة تهدف إلى منح اللاعبين من ذوي القدرات المحدودة فرصًا حقيقية للتعبير عن إمكاناتهم عبر منافسات مخصصة لهم.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مسابقات وطنية للأنشطة الحركية بشكل مستقل، بعد أن اقتصرت الفترات السابقة على إعداد المدربين وتنظيم مشاركات محدودة لبعض اللاعبين شديدي الإعاقات في رياضات مثل السباحة. واليوم، يسجل هذا التطور كإنجاز جديد يفتح الباب أمام فئة هامة من اللاعبين للحصول على مساحة خاصة بهم في المسابقات.

وقال المدير الوطني إن إطلاق هذه المسابقات يمثل نقلة نوعية في مسيرة الأولمبياد الخاص المصري، فهي تؤكد التزامنا العميق بدمج كل لاعب مهما كانت قدراته، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعبير عن أنفسهم من خلال أنشطة رياضية تناسب قدراتهم ،وإنها رسالة واضحة بأن النجاح ليس حكراً على فئة معينة، بل هو حق للجميع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الوطنية السنوية للأولمبياد الخاص المصري، الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة وإبراز الطاقات الكامنة لدى اللاعبين، بما يعزز من قيم الدمج والمساواة داخل المجتمع.