قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأحد.. انطلاق أولى المسابقات الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الأنشطة الحركية (MATP)

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص
منار نور

في حدث تاريخي يعد الأول من نوعه، ينظم الأولمبياد الخاص المصري يوم الأحد القادم  28 سبتمبر أولى فعاليات المسابقات الوطنية في الأنشطة الحركية (MATP)، وذلك في صالة كرة اليد بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

ويشارك في هذه المسابقات 150 لاعبًا ولاعبة من مختلف الهيئات المسجلة ببرنامج الأولمبياد الخاص المصري بمحافظات الجمهورية، في إطار خطوة رائدة تهدف إلى منح اللاعبين من ذوي القدرات المحدودة فرصًا حقيقية للتعبير عن إمكاناتهم عبر منافسات مخصصة لهم.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مسابقات وطنية للأنشطة الحركية بشكل مستقل، بعد أن اقتصرت الفترات السابقة على إعداد المدربين وتنظيم مشاركات محدودة لبعض اللاعبين شديدي الإعاقات في رياضات مثل السباحة. واليوم، يسجل هذا التطور كإنجاز جديد يفتح الباب أمام فئة هامة من اللاعبين للحصول على مساحة خاصة بهم في المسابقات.

وقال المدير الوطني إن إطلاق هذه المسابقات يمثل نقلة نوعية في مسيرة الأولمبياد الخاص المصري، فهي تؤكد التزامنا العميق بدمج كل لاعب مهما كانت قدراته، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعبير عن أنفسهم من خلال أنشطة رياضية تناسب قدراتهم ،وإنها رسالة واضحة بأن النجاح ليس حكراً على فئة معينة، بل هو حق للجميع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الوطنية السنوية للأولمبياد الخاص المصري، الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة وإبراز الطاقات الكامنة لدى اللاعبين، بما يعزز من قيم الدمج والمساواة داخل المجتمع.

الأولمبياد الخاص الأنشطة الحركية كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

أحمد عبد القادر

بعد فوز الأهلي على حرس الحدود.. أحمد عبدالقادر : «كفى بالله وكيلًا»

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

السياحة تشارك لأول مرة في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت

الأنبا بيجول

بدء العام الدراسي بإكليريكية المحرق ومعهد "ديديموس"

شرم الشيخ

بالشراكة مع القطاع الخاص.. تطوير حديقة السلام بشرم الشيخ وتعظيم الاستفادة منها

بالصور

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

الماتشا
الماتشا
الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد