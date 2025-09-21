التضامن الاجتماعي تشارك في ملتقى "العائلة والصحة" لدعم أبطال الأولمبياد الخاص المصري

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات فعاليات ملتقى العائلة والصحة – نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري، الذي افتتحه الوزير المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري، وأقيم بقاعة المؤتمرات بمركز التعليم المدني بالجزيرة وبرعاية عدد من الشركاء وبحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء والأسر واللاعبين.

وشهد الملتقي عددا من الجلسات المتنوعة، فالجلسة الأولى خصصت لمناقشة الدور الحكومي في دعم الأنشطة الصحية، وأكد فيها الأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تضع ذوي الإعاقة وأسرهم في قلب استراتيجياتها.

وقال خليل: " نحن نعتبر الأسرة هي الشريك الأساسي في رحلة دعم ذوي الإعاقة"، ومن هنا تركز وزارة التضامن الاجتماعي على توفير برامج متكاملة تشمل الدعم المالي، والخدمات الاجتماعية، والتأهيل المجتمعي.

وأضاف أن تعاوننا مع الأولمبياد الخاص المصري هو نموذج لشراكة حقيقية تستهدف تحسين نوعية حياة اللاعبين وأسرهم، ونحن ملتزمون بتوسيع هذا التعاون ليصل إلى كل أسرة وكل لاعب يحتاج إلى الدعم.

وشهد الملتقى تكريم عدد من الشركاء والداعمين الذين ساهموا في إنجاح البرامج الصحية للأولمبياد الخاص المصري، تقديرًا لدورهم في دعم اللاعبين وأسرهم.

وبالتوازي مع الملتقى، شهد مركز التنمية الشبابية بالجزيرة عرضًا مميزًا لصغار السن من اللاعبين، بالإضافة إلى الكشف الصحي على اللاعبين في تخصص الأسنان بالتعاون مع مركز الدكتورة غادة عدايل.

واختتم الملتقى أعماله بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والأسر واللاعبين أنفسهم من أجل صحة أفضل وحياة كريمة لأبطال الأولمبياد الخاص المصري.