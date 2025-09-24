قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

أكد قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي، على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين وضرورة السماح بعودة الذين غادروا، وذلك خلال قمة متعددة الأطراف بين قادة الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعُقد الاجتماع بمبادرة من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في استضافة الاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، وبرابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، ومحمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ومصطفى كمال مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.