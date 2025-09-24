ماذا يحدث عند استخدام زيت الجوجوبا للبشرة والشعر

يعد زيت الجوجوبا من المواد الطبيعية التى تمتلك فوائد تجميلية عديدة لا يعرفها الكثير من النساء.

ووفقا لما جاء في موقع stylecraze زيت الجوجوبا يعمل على تحسين صحة الشعر ومظهره.

علاج حب الشباب

زيت الجوجوبا مُكوّن شائع الاستخدام في مُختلف مُنتجات العناية بالبشرة وتُظهر الدراسات خصائصه المُضادة للالتهابات ويحتوي على إسترات الشمع التي يُمكن أن تُساعد في التئام الجروح، وربما تُساعد في علاج حب الشباب.

أظهرت دراسة ألمانية الخصائص العلاجية لأقنعة الوجه التي تحتوي على زيت الجوجوبا واستُخدمت هذه الأقنعة الطينية كجزء من عملية تجميلية، ويمكنها علاج البشرة المتضررة وحب الشباب الخفيف .

يُنصح باستخدام زيت الجوجوبا لعلاج حب الشباب ، فهو بديل جيد لأصحاب البشرة الحساسة المعرضة للحساسية وظهور البثور.

يمكن أن يرطب بشرتك

يُستخدم زيت الجوجوبا بكثرة في مرطبات البشرة ويُساعد هذا الزيت على الحفاظ على طبقة الكيراتين الخارجية للبشرة وبصفته مُطرّيًا، يُساعد على الحفاظ على نضارة البشرة و يُرطب الزيت بشرتكِ دون أن يُسد المسام.

تركيبة الزيت مشابهة للزيوت الطبيعية

يمنع إنتاج الزيوت الزائدة ويرطب البشرة ويُعدّ الزيت مكوّنًا أساسيًا في معظم مرطبات البشرة واستخدامه بسيط وبعد تنظيف وجهك وتوحيد لونه، ضعي من 5 إلى 6 قطرات من الزيت على راحة يدكِ ووزّعيها على وجهك بحركات دائرية.

يُساعد زيت الجوجوبا في علاج الوردية وعلى الرغم من عدم وجود أبحاث مُوثّقة تُؤيّد هذا الادعاء، يُمكن القول إنّ خصائص زيت الجوجوبا المُضادة للالتهابات والمُرطبة يُمكن أن تُساعد في علاج هذه الحالة.

يعزز نمو الشعر

تشير الأدلة المتناقلة إلى إمكانية استخدام زيت الجوجوبا لنمو الشعر فخصائصه المرطبة قد تحافظ على صحة شعرك وتساعد على نموه.

يمكنكِ إضافة زيت الجوجوبا إلى بلسم شعركِ للحصول على شعر ناعم وخالٍ من التجعد و هذا يمنحكِ حماية إضافية من جفاف الشعر وتقصف أطرافه.

تُعالج خصائص زيت الجوجوبا المرطبة أيضًا جفاف فروة الرأس وقشرة الرأس و فيتامين هـ الموجود في الزيت مفيد لصحة شعرك وفروة رأسك .

لا يوجد دليل قاطع على أن زيت الجوجوبا يُقوّي الشعر ومع ذلك يُرطّب الزيت بصيلات الشعر، مما قد يمنع الجفاف الذي قد يُؤدي إلى تساقط الشعر.

استخدمت إحدى الدراسات زيت الجوجوبا مع زيوت عطرية أخرى كجزء من العلاج بالروائح لعلاج داء الثعلبة أو الصلع.

تأخير الشيخوخة

يتكون تركيب الزيت من إسترات أحادية التشبع طويلة الأمد، تُعطيه خصائصه المرطبة كما أن خصائص زيت الجوجوبا المرطبة والمضادة للالتهابات قد تُساعد على تأخير علامات الشيخوخة، مما يُساعد في علاج مجموعة متنوعة من التهابات الجلد والجروح، وقد يُعزز مُقاومة شيخوخة البشرة.

يتمتع زيت الجوجوبا بملمس مشابه للدهون البشرية وقد يساعد في مكافحة العلامات المبكرة للشيخوخة، بما في ذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يُعد جفاف البشرة مشكلة خطيرة أخرى تتطور مع التقدم في السن وقد تلعب خصائص زيت الجوجوبا المرطبة دورًا وقائيًا في هذه الحالة وتتمثل أكبر فوائد زيت الجوجوبا فيما يتعلق بالشيخوخة في قدرته على تحسين تخليق الكولاجين.

تُحسّن هذه العملية سلامة البشرة وبنيتها، كما تُساعد على التئام الجروح بسرعة وقد أظهرت الدراسات أن زيت الجوجوبا يُمكن أن يُساعد أيضًا في تخفيف الأكزيما، إذ يُمكنه علاج جفاف الجلد الشديد.

يساعد في تهدئة الصدفية

أظهرت دراسة أن زيت الجوجوبا قد يساعد في تقليل التهيج الناتج عن التازاروتين لدى مرضى الصدفية كما أنه يزيد من ترسب التازاروتين في الجلد.

تُعد قدرة زيت الجوجوبا على اختراق البشرة بعمق مفيدة، إذ تساعد على زيادة فعالية المركب، ولذلك يُعد زيت الجوجوبا زيتًا ناقلًا ممتازًا، ويُستخدم على نطاق واسع في العلاج بالروائح العطرية.

يساعد في إزالة المكياج

زيت الجوجوبا لا يُسد المسام، يُعد بديلاً أفضل من زيت جوز الهند لإزالة المكياج.

بفضل تركيبته اللطيفة والمرطبة والمهدئة، يُزيل الزيت الأوساخ والشوائب دون أن يُجرد الوجه من زيوته الطبيعية وتركيبته أقرب إلى الزهم الطبيعي للبشرة، مما يُساعد على استعادة توازن الزيوت في البشرة.

كثافة الرموش ويعمل كبلسم للشفاه

زيت الجوجوبا لطيف على البشرة، ويمكن استخدامه حول منطقة العين دون أي قلق وهناك بعض التركيبات التي تستخدم زيت الجوجوبا في تركيبات الماسكارا ولترطيب الرموش.

افركي القليل من الزيت على رموشكِ بأطراف أصابعكِ و يمكنكِ استخدام قطعة قطن لهذا الغرض و يمكنكِ استخدام هذه الطريقة لتكثيف حاجبيكِ أيضًا.

تشير الأدلة المتناقلة إلى استخدام زيت الجوجوبا لعلاج تشقق الشفاه ومع ذلك، يمتص الجلد الزيت جيدًا ويقاوم التبخر (على عكس معظم المنتجات الأخرى المُحسّنة كيميائيًا) كما يُمكن لزيت الجوجوبا أن يُحدث فرقًا كبيرًا كمرطب للشفاه، إذ يُعالج تشقق الشفاه ويتركها ناعمة ومرنة.

يعالج الالتهابات الفطرية

وُجد أن زيت الجوجوبا يُظهر نشاطًا مضادًا للفطريات ضد مُختلف مُسببات الأمراض وقد أظهرت الدراسات فعالية زيت الجوجوبا ضد أنواع مُعينة من الفطريات وسلالات بكتيرية مُعينة، بما في ذلك السالمونيلا التيفية والإشريكية القولونية .

تشير أبحاث الأمراض الجلدية أيضًا إلى أن زيت الجوجوبا قد يساعد في تخفيف الالتهابات المرتبطة بالعدوى الفطرية وعلى الرغم من عدم وجود بحث مباشر، يمكنك استخدام زيت الجوجوبا لعلاج فطريات الأظافر أو القدمين وضع بضع قطرات على المنطقة المصابة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

علاج قشرة الرأس

قشرة الرأس هي تكوّن قشور صفراء متقشرة على فروة رأس الطفل و يحدث هذا بسبب نقص تنظيم إفرازات الغدد الدهنية، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجها.

لا توجد أبحاث تدعم فعالية زيت الجوجوبا في علاج قشرة الرأس ومع ذلك وقد تساعد خصائصه المرطبة وتشابهه مع إفرازات الغدد الدهنية لدى الإنسان في تخفيف الأعراض لكن استشيري طبيب طفلكِ قبل استخدام زيت الجوجوبا على بشرته.

يمكن استخدامه في العناية بالأظافر والعناية بها

قد تُليّن خصائص زيت الجوجوبا المرطبة البشرة المحيطة بالأظافر، مما يُساعد على العناية بها كما أن مُركّباته المُضادة للميكروبات قد تمنع التهابات الأظافر المُحتملة ومع ذلك لا تزال الأبحاث المُباشرة في هذا الشأن محدودة.

تهدئة حروق الشمس

يمكن أن يكون زيت الجوجوبا علاجًا مهدئًا لحروق الشمس و هذا الزيت غني بالبوليفينولات والفلافونويدات والقلويدات التي قد تتمتع بخصائص علاجية فعالة.

تقليديًا، استُخدم زيت الجوجوبا في العلاجات الشعبية لعلاج الاحمرار الناتج عن حروق الشمس نظرًا لخصائصه المهدئة والمرطبة للبشرة.

تمتد فعاليته إلى إصلاح حاجز الجلد والتئام

الجروح وتشير الأبحاث أيضًا إلى أنه قد يساعد في تقليل الألم والالتهاب وعلاوة على ذلك، يُعرف زيت الجوجوبا بانخفاض سميته وآثاره الجانبية، مما يعزز سمعته كحل طبيعي لحروق الشمس وتأكد من إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدام.