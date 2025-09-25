اجتماع مجمع كهنة برج العرب والعامرية بحضور أسقف الإيبارشية

عقد مجمع كهنة إيبارشية برج العرب والعامرية، اجتماعهم الدوري بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا العجايبي بكينج مريوط، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها مناقشة لأحوال الخدمة والرعية، ومتابعة لشؤون الإيبارشية المتنوعة، وكيفية تنمية العمل الرعوي والروحي بما يتناسب مع احتياجات الشعب، كما أكد نيافته على أهمية التعاون والمحبة بين الآباء الكهنة، ليكونوا مثالًا حيًّا للرعاية الصالحة والخدمة الأمينة.

وكانت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، احتفلت بتخريج دفعة جديدة من الخدام والذين اجتازوا دورة إعداد الخدام والاختبارات المتخصصة، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية.

وسلّم نيافته الخريجين البالغ عددهم 284 خادما وخادمة شهادات التخرج، وتم عرض أفضل 3 مشاريع للتخرج، كما قرأ الخريجين الجدد تعهد الخدام.

يُذكر أن الدراسة امتدت 3 سنوات بواقع سنتين دراسة أكاديمية وسنة للتدريب بمراحل الخدمة المختلفة، وكان موضوع مشروع التخرج لهذا العام هو مجمع نيقية بمناسبة احتفالات الكنيسة القبطية بمرور 17 قرنا على انعقاده.