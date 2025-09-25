قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا

أبو العينين خلال برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين خلال برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان الاتحاد من أجل المتوسط 

•    أين السلام الذي نتحدث عنه ؟ .. أنتم تصرون على قتل الأبرياء والأطفال من يقبل بهذا ؟ ! 

•    أنتم تتحدثون عن سوريا .. لماذا ذهبتم 400 كم للداخل ؟ اتركوها وشأنها 

•    الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية 

•    ما يحدث في غزة إبادة جماعية .. الناس يطردون والأطفال يموتون جوعًا أي ضمير يقبل هذا ؟ ! 

•    نحن أمام أخطر لحظة بالمنطقة .. ما يحدث في غزة جريمة وعلى العالم أن يتحرك فورًا

•    مصر التزمت باتفاقية السلام منذ 1979 .. ولكن اليوم هناك خطة لتصفية القضية الفلسطينية

•    أقول للأمم المتحدة لا يكفي أن نرفع الصوت في قضايا صغيرة بينما يهجر 2.5 مليون إنسان من بيوتهم 

•    الخطة واضحة طرد كل الفلسطينيين من غزة والضفة وتشتيتهم بالعالم حتي لا تقوم لهم دولة أبدًا 

انفعل النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على مندوب إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكب في حق أهالي غزة، حيث نشبت مشادة بين النائب محمد أبو العينين والمندوب الإسرائيلي وذلك خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واستطاع أبو العينين أن يلقن مندوب إسرائيل درساً قاسياً . 

وتساءل النائب محمد أبو العينين قائلا : أين السلام الذي نتحدث عنه ؟! .. نقول للعالم كل يوم «تعالوا لنجلس على الطاولة ونتحدث عن عملية السلام»، لكن على الأرض هناك من يصرّ على قتل الناس وأطفالهم. من يقبل بهذا؟!

وتابع النائب محمد أبو العينين .. « أنتم تتحدثون عن سوريا .. حسنًا، لماذا ذهبتم 400 كيلومتر إلى الداخل؟! اتركوها وشأنها، أنا لا أقارن، لكن مصر نفسها تشتعل، والرئيس والشعب يتحملون الضغوط، ونحن نعمل في كل مكان بالمنطقة، ومع ذلك هناك من يقودها إلى الهاوية.

وأكد وكيل مجلس النواب المصري: أقولها بوضوح أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية !   «الناس يُطردون من بيوتهم، لا دواء، ولا طعام، ولا ماء، المستشفيات مدمرة، والأطفال يموتون جوعًا وقهرًا، تصلني يوميًا مئات الرسائل: أطفالنا يموتون، لا نجد ما نأكل، طُردنا من بيوتنا .  بالله عليكم، أي ضمير يقبل هذا؟!.

كما أشار أبو العينين، إلى أن العرب قدموا مبادرة سلام واضحة منذ عام 2002، حيث أن 22 دولة قالت لإسرائيل نعترف بحقكم في دولة، مقابل أن يكون للفلسطينيين دولتهم على أرضهم .. لكن ماذا كانت النتيجة؟ الاحتلال استمر، والتهجير ازداد، واليوم الخطة واضحة: طرد كل الفلسطينيين من غزة والضفة، ومصادرة أرضهم، وتشتيتهم حول العالم حتى لا تقوم لهم دولة أبدًا.

وذكر أبو العينين: مصر التزمت باتفاقية السلام منذ 1979، واحترمتها. لكن اليوم هناك خطة أخرى، خطة لتصفية القضية بالكامل.

وتابع: أقول للأمم المتحدة،  نعم، نحن نقدّر الموقف الأخير، لكن لا يكفي أن نرفع الصوت في قضايا صغيرة، بينما يُهجّر مليونان ونصف إنسان من بيوتهم. هل هذه هي حقوق الإنسان التي تتحدثون عنها ؟!

واختتم أبو العينين حديثه قائلا: “نحن أمام أخطر لحظة في المنطقة، والكل يعرف أن الانفجار قد يحدث في أي وقت. لذلك، واجبنا أن نقول الحقيقة كما هي: ما يجري في غزة جريمة ضد الإنسانية، وعلى العالم أن يتحرك فورًا لوقفها”.

