باحث سياسي: إدارة ترامب بلا استراتيجية واضحة للشرق الأوسط
مصر تؤكد التزامها بوحدة إفريقيا وتدعو لتمويل مستدام لعمليات حفظ السلام
الأعمال المنجية من عذاب القبر.. 7 أسباب طريقك للنجاة
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد الطوباوية إميلي جاملان
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أنتم تتحدثون عن سوريا .. لماذا ذهبتم 400 كم للداخل ؟ اتركوها وشأنها
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية .. الناس يطردون والأطفال يموتون جوعًا أي ضمير يقبل هذا ؟!
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
بابا الفاتيكان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو السلام.. وإسرائيل لا تُصغي
أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب
أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
أخبار العالم

مصر تؤكد التزامها بوحدة إفريقيا وتدعو لتمويل مستدام لعمليات حفظ السلام

وزير الخارجية
علي صالح

جدد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، تأكيد التزام مصر الراسخ بوحدة القارة الإفريقية وسيادتها وازدهارها، مشدداً على مواصلة التعاون مع جميع الدول الشقيقة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة. 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى القادة، والمنعقدة على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة سبل منع وحل النزاعات في إفريقيا.

وأشاد عبد العاطي بالدور المحوري للاتحاد الإفريقي في مواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها القارة، وعلى رأسها النزاعات المسلحة، والتغييرات غير الدستورية للسلطة، والإرهاب، والتدخلات الخارجية، مؤكداً ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للأمن والسلم تتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد على أن بناء السلام المستدام يتطلب إرادة سياسية صادقة، مع الحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها، وتقديم الدعم الفني والمالي للدول التي تمر بمراحل انتقالية. 

ودعا إلى ضرورة توفير تمويل مستدام لعمليات حفظ السلام، وتفعيل صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي، إلى جانب ضمان تمويل البعثات عبر ميزانية الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن 2719.

وأشار الوزير إلى ارتباط الأمن بالتنمية، مستعرضاً تجربة مصر في ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وإسهامها في بناء القدرات لصالح الدول الإفريقية الخارجة من أزمات، وذلك في إطار الدور الذي يضطلع به "مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات" الذي تستضيفه القاهرة.

وفي حديثه عن الأوضاع في جوار مصر المباشر، أكد عبد العاطي أهمية مواصلة دعم السودان للحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى الجهود الجارية لنشر قوات شرطية وعسكرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، مع ضمان توفير التمويل اللازم لنجاح مهامها. كما رحّب بالمساعي الأممية لإنهاء الانقسام في ليبيا، داعياً إلى حل ليبي خالص يستند إلى اتفاق الصخيرات.

وفي سياق موازٍ، تطرق وزير الخارجية إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أن مصر تواصل لعب دور الوسيط النزيه لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، مجدداً رفض القاهرة القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، باعتبارها شكلاً من أشكال التطهير العرقي في إطار سياسات الإبادة الجماعية.

وأشار عبد العاطي إلى أن وحدة الموقف الإفريقي في مواجهة الأزمات الدولية والإقليمية باتت ضرورة ملحة لتعزيز مكانة القارة على الساحة العالمية، داعياً إلى استثمار المنابر الدولية في الدفاع عن مصالح الشعوب الإفريقية. 

وأكد أن التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يشكل ركيزة أساسية لضمان استدامة السلام وحماية الأمن الجماعي.

كما شدد الوزير على أن التجارب التاريخية أثبتت أن الحلول العسكرية لا تنهي النزاعات، بل تعمقها، لافتاً إلى أن مصر ماضية في تعزيز الدبلوماسية الوقائية، ودعم آليات الوساطة والحوار، بما يرسخ ثقافة السلام العادل الذي يحقق تطلعات الشعوب في التنمية والاستقرار.

وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مجلس السلم والأمن الإفريقي الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة النزاعات المسلحة عمليات حفظ السلام مجلس الأمن

