لتعزيز صادرات مواد البناء.. مصر تتوسع في أسواق غرب أفريقيا عبر معرض «بيج فايف نيجيريا» بلاجوس

تشارك مصر بوفد يضم 8 شركات متخصصة في مواد البناء في فعاليات معرض بيج فايف نيجيريا، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2025 بمدينة لاجوس – نيجيريا، بتنظيم من شركة إكسبو كونسلتنت العالمية، وبالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء.

ويشارك في تنظيم المعرض كلٌّ من رامي العناني، مدير المبيعات بشركة Expo Consultants Global، وعمرو حسن، مدير المعرض لدى شركة dmg events.

وأكد عمرو حسن أن معرض بيج فايف نيجيريا يمثل منصة محورية تجمع كبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في قطاع مواد البناء، مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام تحظى باهتمام خاص من جانب الشركات المصرية في ضوء الفرص المتنامية في السوق النيجيري وأسواق غرب أفريقيا.

من جانبه، أوضح رامي العناني أن المشاركة المصرية في المعرض تأتي في توقيت مهم، لاسيما في ظل العلاقات التجارية والاقتصادية الممتدة بين مصر ونيجيريا، لافتًا إلى أن السوق النيجيري يُعد من الأسواق الواعدة أمام منتجات مواد البناء المصرية. وأضاف أن تعزيز الحضور في هذا المعرض يفتح المجال لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع مواد البناء، حيث سجلت صادرات القطاع زيادة بنسبة 57.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتراوح صادرات مصر من مواد البناء إلى نيجيريا بين 45 و60 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعكس فرصًا كبيرة للتوسع في هذا السوق الاستراتيجي. ويستهدف المعرض الحالي فتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، بما يواكب خطط الدولة والمجالس التصديرية لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الواعدة.