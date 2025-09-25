سفيرة مصر لدى مالطا تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيسة الجمهورية

استقبلت رئيسة مالطا الدكتورة ميريام سبيتيرى ديبونو ، السفيرة شيماء بدوي وذلك لتقديم أوراق اعتمادها سفيراً فوق العادة ومفوَّضاً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية مالطا.. وتضمنت مراسم تقديم أوراق الاعتماد استعراض حرس الشرف.



ونقلت السفيرة شيماء بدوى لرئيسة مالطا تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخالص تمنياته لمالطا حكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار، مُعربةً عن تطلع مصر لمزيد من التعاون والعمل المستمر لتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، استنادًا لما يجمع البلدين من قيم مشتركة واحترام متبادل.



وأكدت رئيسة مالطا أن التوافقَ الكبير بين مواقف ومصالح البلدين إنما يمثل أساساً صلباً للمزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهما لما فيه تحقيق طموحات شعبيْهما في التقدم والازدهار وبما يحقق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، مُشدِّدة على ما توليه بلادها من أهمية لجهود تعزيز النظام متعدد الأطراف وتطلعها للتعاون وتنسيق المواقف مع مصر في هذا الصدد.



من جانبها، أكدت السفيرة شيماء الالتزام بالعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدماً والدفاع عن قيم العدالة ومبادئ القانون الدولي والركائز التي يتأسس عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة.



كما أعادت التأكيد على تطلع مصر لمشاركة رئيسة مالطا في فعاليات افتتاح المتحف المصري الجديد في شهر نوفمبر القادم.