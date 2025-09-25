تفاصيل وفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة البارالمبية خلال المباراة

كشفت فايزة محمود، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، تفاصيل وفاة اللاعب سمير الطنطاوي، لاعب نادي العزيمة لذوي الهمم، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة التي أُقيمت في صالة المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت فايزة محمود ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، "لقد كانت لحظة مؤلمة للغاية سمير الطنطاوي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء البطولة وتوفي عند وصوله إلى المستشفى نحن جميعًا كنا في حالة من الصدمة الشديدة، خاصة أن هذا الحادث وقع بشكل مفاجئ، وهو ما يزيد من وقع الصدمة علينا جميعًا."



وأضافت فايزة: أن الظروف داخل الصالة غير ملائمة، حيث عانت البطولة من مشاكل كبيرة في تجهيزات الصالة، مؤكدة أن كان هناك انقطاعا مستمرا للتكييف، وهو ما أثر على صحة العديد من اللاعبين، الذين عانوا من حالات إغماء متعددة، وتم تلقيهم للعلاج في الوقت المناسب لكن للأسف لم يكن هناك استجابة كافية لحالة سمير الطنطاوي."

وأكدت فايزة محمود أن صالة المدينة الرياضية، التي احتضنت البطولة، لم تكن مؤهلة لاستضافة حدث رياضي كبير، حيث قالت: "الصالة لم تكن جاهزة بالشكل المناسب، وكان انقطاع التكييف هو المشكلة الأكبر، وهو ما تسبب في إصابة العديد من اللاعبين بالإغماء، أعتقد أن هذه الأمور كان يجب معالجتها قبل أن نبدأ البطولة."



أما عن الحادثة التي أعقبت وفاة الطنطاوي، فقد تحدثت فايزة محمود عن تصرفات غير لائقة من جانب المدير التنفيذي للصالة، حيث قالت: "بعد وفاة سمير الطنطاوي، واجهنا هجومًا غير مبرر من المدير التنفيذي للصالة لقد قام بشتمنا وتوجيه اتهامات غير لائقة لنا، بل وأهاننا بألفاظ غير محترمة، رغم أننا كنا في حالة من الصدمة والحزن."



في ختام حديثها، طالبت فايزة محمود بضرورة التحقيق في الحادث بشكل دقيق، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث يجب أن تدفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان توفير بيئة آمنة للاعبين في جميع البطولات المستقبلية، مطالبه بتوفير بيئة رياضية آمنة لحماية اللاعبين وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.