قدم الشيف محمد جمال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون.

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

المقادير

2 كوب دقيق

كوب ونصف جبنة شيدر مبشورة

كوب حليب

ربع كوب زبدة لينة

2 بيضة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة بيكينج باودر

نصف معلقة صغيرة بيكينج صودا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كمون ناعم

رشة فلفل أسود

كمون صحيح للوجه



طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن قوالب المافن بالزبدة.

يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه البيكينج باودر والبيكينج صودا، ويخلط جيداً، ثم ينخل.

يوضع البيض في بولة، ويضاف إليه الزبدة والحليب والفلفل الاسود والكمون، ويخفق جيداً.

يضاف إليه الجبنة الشيدر، ويخلط جيداً.

يضاف خليط الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتجانس.

يوزع الخليط في القوالب حتى ثلثيها، ويوزع عليها الكمون.

يدخل الفرن لمدة من 15 الى 20 دقيقة وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلاً.

يرفع من القوالب بحرص، ويرص في الطبق.

يقدم مع صوص الجبنة.