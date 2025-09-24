سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

حذرت مجلةBMJ جميع الصحفيين والمختصين من تداول أي معلومات عن دراسة حديثة تتحدث عن فوائد خل التفاح في إنقاص الوزن.

وشددت على التوقف عن الإشارة إلى نتائج الدراسة أو استخدامها في أي تقارير مستقبلية.

ونشرت المجلة الطبية البريطانية (BMJ) للتغذية والوقاية والصحة ، أمس، أنها

سحبت دراسة كانت تشير إلى أن شرب كميات صغيرة من خل التفاح يوميًا قد يدعم فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

نُشرت التجربة السريرية في مارس 2024 في مجلة BMJ Nutrition, Prevention & Health المفتوحة المصدر، مصحوبةً ببيان صحفي ، وسرعان ما حظيت باهتمام دولي واسع النطاق وحتى بعد أشهر، استمرت التقارير الإعلامية في الاستشهاد بمزاعمها.

أسباب سحب الدراسة

جاء قرار سحب البحث بعد إثارة مخاوف جدية بشأن جودته وشملت المشاكل أساليب تحليل إحصائي مشكوك فيها، ونتائج إحصائية غير معقولة، وبيانات خام غير موثوقة، وتفاصيل غير كافية في وصف الأساليب، وعدم وجود تسجيل مسبق للتجربة (وهو شرط بموجب السياسة التحريرية لمجموعة BMJ).

ظهرت شكوك مبكرة في الانتقادات الموجهة للبحث، ونُشر بعضها كرسائل في المجلة ثم أجرى فريق سلامة المحتوى في مجموعة BMJ مراجعةً وأحال العمل إلى خبراء إحصائيين مستقلين وكانت مهمتهم اختبار إمكانية تكرار النتائج والتحقق من صحة البيانات التي قدمها المؤلفون.

نتائج المراجعة

لم يتمكن الإحصائيون من تكرار النتائج، وتم تحديد العديد من الأخطاء التحليلية كما وُجدت مخالفات في مجموعة البيانات، وخلص تقريرهم، المرفق بإشعار السحب، إلى أن البيانات التي جُمعت من كل مشارك تتطلب تدقيقًا مستقلًا إضافيًا.

وقال المؤلفون إن الأخطاء التي تم تحديدها كانت أخطاء صادقة، ولكنهم يتفقون مع قرار سحب الدراسة.

قالت الدكتورة هيلين ماكدونالد، محررة أخلاقيات النشر وسلامة المحتوى في مجموعة BMJ: "على الرغم من أنه من المغري تنبيه القراء إلى وسيلة بسيطة ظاهريًا ومفيدة لفقدان الوزن، إلا أن نتائج الدراسة غير موثوقة في الوقت الحالي، ويجب على الصحفيين وغيرهم عدم الإشارة إلى نتائج هذه الدراسة أو استخدامها في أي تقارير مستقبلية.

وأضافت:"يعكس هذا السحب نهجنا الاستراتيجي والاستباقي في التحقيق في المخاوف المُثارة بشأن المحتوى الذي ننشره. ونتخذ الإجراءات اللازمة حرصًا على الشفافية وأهمية تصحيح السجل العلمي".

بينما نتعامل مع الادعاءات بأسرع وقت ممكن، من الضروري جدًا اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. غالبًا ما تكون التحقيقات معقدة وعلى سبيل المثال، تضمنت هذه التحقيقات تدقيقًا دقيقًا للبيانات ومراسلات مع باحثين ومؤسسات وخبراء آخرين. لذلك، قد يستغرق التوصل إلى قرار سليم وعادل ونهائي عدة أشهر.

التفكير في قرار النشر

تعليقًا على قرار نشر الدراسة رغم عدم تسجيلها رسميًا، أوضح البروفيسور مارتن كولماير، رئيس تحرير مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health: "بالنظر إلى الماضي، كان هذا قرارًا خاطئًا لكن المؤلفين ينتمون إلى بيئة علمية لا تحظى بالاهتمام الكافي في مجال أبحاث التغذية، وتهدف المجلة إلى إعطاء الأولوية للأدلة عالية الجودة، والتي عادةً ما تأتي من التجارب السريرية.

"تعتبر هذه الدراسات غير عادية نسبيًا في مجال البحوث الغذائية لأنها قد تكون صعبة التنفيذ بسبب عدد المشاركين والوقت اللازم للحصول على نتائج ذات مغزى."

وكانت الدراسة تحمل عنوان: خل التفاح لإدارة الوزن لدى المراهقين والشباب اللبنانيين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة: دراسة عشوائية مزدوجة التعمية، مُحكمة بالدواء الوهمي.