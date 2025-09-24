قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
بالصور

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح
خل التفاح

حذرت مجلةBMJ جميع الصحفيين والمختصين من تداول أي معلومات عن دراسة حديثة تتحدث عن فوائد خل التفاح في إنقاص الوزن.

وشددت على التوقف عن الإشارة إلى نتائج الدراسة أو استخدامها في أي تقارير مستقبلية.

ونشرت المجلة الطبية البريطانية (BMJ) للتغذية والوقاية والصحة ، أمس، أنها 
سحبت دراسة كانت تشير إلى أن شرب كميات صغيرة من خل التفاح يوميًا قد يدعم فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

خل التفاح

نُشرت التجربة السريرية في مارس 2024 في مجلة BMJ Nutrition, Prevention & Health المفتوحة المصدر، مصحوبةً ببيان صحفي ، وسرعان ما حظيت باهتمام دولي واسع النطاق وحتى بعد أشهر، استمرت التقارير الإعلامية في الاستشهاد بمزاعمها.

أسباب سحب الدراسة

جاء قرار سحب البحث بعد إثارة مخاوف جدية بشأن جودته وشملت المشاكل أساليب تحليل إحصائي مشكوك فيها، ونتائج إحصائية غير معقولة، وبيانات خام غير موثوقة، وتفاصيل غير كافية في وصف الأساليب، وعدم وجود تسجيل مسبق للتجربة (وهو شرط بموجب السياسة التحريرية لمجموعة BMJ).

ظهرت شكوك مبكرة في الانتقادات الموجهة للبحث، ونُشر بعضها كرسائل في المجلة ثم أجرى فريق سلامة المحتوى في مجموعة BMJ مراجعةً وأحال العمل إلى خبراء إحصائيين مستقلين وكانت مهمتهم اختبار إمكانية تكرار النتائج والتحقق من صحة البيانات التي قدمها المؤلفون.

نتائج المراجعة

لم يتمكن الإحصائيون من تكرار النتائج، وتم تحديد العديد من الأخطاء التحليلية كما وُجدت مخالفات في مجموعة البيانات، وخلص تقريرهم، المرفق بإشعار السحب، إلى أن البيانات التي جُمعت من كل مشارك تتطلب تدقيقًا مستقلًا إضافيًا.

وقال المؤلفون إن الأخطاء التي تم تحديدها كانت أخطاء صادقة، ولكنهم يتفقون مع قرار سحب الدراسة.

قالت الدكتورة هيلين ماكدونالد، محررة أخلاقيات النشر وسلامة المحتوى في مجموعة BMJ: "على الرغم من أنه من المغري تنبيه القراء إلى وسيلة بسيطة ظاهريًا ومفيدة لفقدان الوزن، إلا أن نتائج الدراسة غير موثوقة في الوقت الحالي، ويجب على الصحفيين وغيرهم عدم الإشارة إلى نتائج هذه الدراسة أو استخدامها في أي تقارير مستقبلية.

وأضافت:"يعكس هذا السحب نهجنا الاستراتيجي والاستباقي في التحقيق في المخاوف المُثارة بشأن المحتوى الذي ننشره. ونتخذ الإجراءات اللازمة حرصًا على الشفافية وأهمية تصحيح السجل العلمي".

بينما نتعامل مع الادعاءات بأسرع وقت ممكن، من الضروري جدًا اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. غالبًا ما تكون التحقيقات معقدة وعلى سبيل المثال، تضمنت هذه التحقيقات تدقيقًا دقيقًا للبيانات ومراسلات مع باحثين ومؤسسات وخبراء آخرين. لذلك، قد يستغرق التوصل إلى قرار سليم وعادل ونهائي عدة أشهر.

التفكير في قرار النشر

تعليقًا على قرار نشر الدراسة رغم عدم تسجيلها رسميًا، أوضح البروفيسور مارتن كولماير، رئيس تحرير مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health: "بالنظر إلى الماضي، كان هذا قرارًا خاطئًا لكن المؤلفين ينتمون إلى بيئة علمية لا تحظى بالاهتمام الكافي في مجال أبحاث التغذية، وتهدف المجلة إلى إعطاء الأولوية للأدلة عالية الجودة، والتي عادةً ما تأتي من التجارب السريرية.

"تعتبر هذه الدراسات غير عادية نسبيًا في مجال البحوث الغذائية لأنها قد تكون صعبة التنفيذ بسبب عدد المشاركين والوقت اللازم للحصول على نتائج ذات مغزى."

وكانت الدراسة تحمل عنوان: خل التفاح لإدارة الوزن لدى المراهقين والشباب اللبنانيين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة: دراسة عشوائية مزدوجة التعمية، مُحكمة بالدواء الوهمي.

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

جوجل

في محاولة لمنافسة آبل|جوجل تطلق برنامج «Level Up» لتحفيز المطورين لصنع ألعاب أفضل على أندرويد

Pixel 10 Pro XL

هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد