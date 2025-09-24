زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

أثار مقطع فيديو نشرته صفحة إحدى المدارس الدولية بالإسكندرية عبر موقع “فيس بوك” جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور بعد أن ظهر خلاله طلاب وطالبات يرقصون داخل الفصول على أنغام الطبل والمزمار وسط زغاريد احتفالاً ببدء العام الدراسي الجديد.

وانتشر الفيديو سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليفتح باب الانتقادات حول الأسلوب غير المعتاد في استقبال الطلاب.

واعتبر العديد من الأهالي أن ما حدث لا يتناسب مع أجواء المؤسسات التعليمية، حيث شبه بعضهم المشهد بقاعات الأفراح لا الفصول الدراسية.

فيما طالب آخرون بضرورة ضبط مثل هذه المظاهر والالتزام بالقواعد التربوية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: