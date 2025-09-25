ظهور السحب المنخفضة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع المحافظات

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، اليوم الخميس، وأبرز الظواهر الجوية وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل حار نهاراً على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر الأحمر. ومن المتوقع ارتفاع الأمواج بين (2: 3)أمتار.

فيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 32 21

بنها 31 22

دمنهور 30 22

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 30 21

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 21

دمياط 29 23

بورسعيد 29 24

الاسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 30 23

نخل 31 19

كاترين 27 15

الطور 31 24

طابا 30 22

شرم الشيخ 33 26

الاسكندرية 28 21

العلمين 29 21

مطروح 28 20

السلوم 29 20

سيوة 31 19

رأس غارب 33 26

الغردقة 32 25

سفاجا 33 25

مرسى علم 33 26

شلاتين 32 26

حلايب 30 27

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 33 19

أسيوط 33 20

سوهاج 34 21

قنا 35 24

الأقصر 36 24

أسوان 35 25

الوادى الجديد 36 22

أبوسمبل 35 26