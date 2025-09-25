من الأسرة المعالة إلى مهجورة العائل.. الفئات المستحقة لصرف تكافل 2025

يعد برنامج تكافل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة ضمن قانون الضمان الاجتماعي، بهدف توفير دعم نقدي مشروط للأسر الأكثر احتياجا في المجتمع.

ويركز البرنامج على تحسين مستوى معيشة الفئات الهشة، مع ربط الدعم بالالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، وضمان انتظام الأبناء في التعليم بمراحله المختلفة.

يشمل القانون عدة فئات من الأسر التي يمكنها الاستفادة من هذا الدعم، واضعا عدد من الشروط وهو ما نستعرضه في سياق التقرير التالي.

الدعم النقدي المشروط

ويمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.

2. الأسرة المعالة.



3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.



4. أسرة المجند.



5. الأسرة مهجورة العائل.



شروط استمرار الصرف

يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط؛ لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:

1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:

- متابعة نمو الأطفال.

- الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.

2. التزام الأبناء بالتعليم:

- الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

- الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.

- يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.