موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يستضيف فريق الهلال نظيره الأخدود، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وأهدر الهلال 4 نقاط من أصل 6 آخر مباراتين، حيث تعادل مع القادسية 1-1 ومع الأهلي 3-3 ليستقر في المركز السابع برصيد 5 نقاط.

ويفقد الزعيم خدمات نجمه الأوروجوياني داروين نونيز في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

موعد مباراة الهلال والأخدود والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال والأخدود في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب المملكة أرينا، وتذاع على قناة Thmanyah 1 بتعليق عبد الله الحربي.

في المقابل، يطمح الأخدود لتجاوز انطلاقته الكارثية في دوري روشن، بخطف نتيجة إيجابية أمام الهلال.

ويتذيل الأخدود جدول ترتيب الدوري السعودي بدون رصيد، بعدما خسر أول 3 مباريات في المسابقة.