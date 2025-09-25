وزير الشباب: استاد القاهرة الدولي أيقونة رياضية كبرى ونعمل على تطويره

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولي، بمقر الاستاد، لمتابعة المستجدات وبحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل وتعظيم الاستفادة من إمكانات الصرح الرياضي الكبير.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة أن استاد القاهرة الدولي يعد أيقونة رياضية كبرى، مشيراً إلى حرص الوزارة على استمرار دعمه وتطويره بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز البنية التحتية الرياضية، وجعل مصر وجهة مفضلة لاستضافة البطولات والأحداث العالمية.

واستعرض مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة آليات رفع كفاءة التشغيل والإدارة داخل الاستاد، إلى جانب بحث سبل تحسين الخدمات المقدمة للجماهير والمنتخبات والأندية، بما يضمن استدامة التطوير وتعظيم القيمة المضافة للمجتمع الرياضي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة، من بينهم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، الدكتور عبد العزيز هاشم أستاذ كلية التجارة بجامعة القاهرة، والمهندس وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة.

