النني في ظهور جديد رفقة أبنائه.. شاهد

شارك محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر النني رفقة أولاده من السيارة أثناء توصيلهم إلى المدرسة، وعلق: “قلبي”.

محمد النني

وكانت قد شاركت آمال الحناوي زوجة اللاعب محمد النني الأولى، رسالة مثيرة للجدل في عيد زواجهما الـ14.

وكتبت زوجة النني الأولى عبر حسابها على إنستجرام: "النهاردة يوم مميز بالنسبة ليا، 16 /9 عيد زواجي الـ 14".

وتابعت: "ربنا رزقني بنعم كتير جدًا، وأولهم ولادي، اللي هم أجمل حاجة في حياتي، وفرحتي وحب عمري.. كبروا معايا وكبرت معاهم واتعلمنا الدنيا مع بعض، وكانوا دايمًا سبب سعادتي وفرحتي، زورنا بلاد كتير مع بعض واتغربنا".

وأضافت: “عمري ما ندمت على قرار خدته في حياتي ولا لحظة عشتها، يمكن نتفق أو نحتلف، لكن اللي ما نقدرش نختلف عليه هو القدر النصيب الأيام الحلوة العشرة الطيبة، واللحظات الجميلة والصعبة اللي بتعدي وبتفضل ذكرى في القلب، الطريق اللي ربنا بيختاره لينا هو ده الخير”.