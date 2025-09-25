لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل رول البيض بالخضار.

طريقة عمل رول البيض بالخضار..

المكونات (لوجبة لشخص واحد):

2 بيضة

½ كوب خضار مشكل مفروم ناعم (فلفل ألوان، جزر، سبانخ أو كوسة)

1 ملعقة كبيرة بقدونس أو شبت مفروم

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي أو رشة زيت زيتون

رشة ملح وفلفل + أي توابل مفضلة (كمون، بابريكا)

طريقة التحضير:

تحضير خليط البيض:

-اخفقي البيض مع الملح والفلفل والتوابل.

-أضيفي الخضار المفروم والبقدونس.

الطهي:

-سخّني طاسة تيفال على نار متوسطة مع رشة زيت.

-صبي خليط البيض ليغطي القاع في طبقة رقيقة.

-اتركيه يطهى على نار هادئة حتى يتماسك السطح مع بقاءه مرنًا.

التشكيل:

-ارفعي حافة الأومليت بحرص وابدئي بلفه على شكل رول باستخدام ملعقة مسطحة.