قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم الخميس 25-9-2025 والقنوات الناقلة
نتنياهو: الاعتراف بـ فلسطين لا يلزم إسرائيل.. وموقفنا ثابت تجاه الصراع
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
الاعترافات الدولية بفلسطين.. دعم سياسي عالمي يصطدم بواقع الاحتلال
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أين السلام الذي نتحدث عنه ؟ .. أنتم تصرون على قتل الأبرياء والأطفال من يقبل بهذا؟!
باحث سياسي: إدارة ترامب بلا استراتيجية واضحة للشرق الأوسط
مصر تؤكد التزامها بوحدة إفريقيا وتدعو لتمويل مستدام لعمليات حفظ السلام
الأعمال المنجية من عذاب القبر.. 7 أسباب طريقك للنجاة
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد الطوباوية إميلي جاملان
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أنتم تتحدثون عن سوريا .. لماذا ذهبتم 400 كم للداخل ؟ اتركوها وشأنها
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية .. الناس يطردون والأطفال يموتون جوعًا أي ضمير يقبل هذا ؟!
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، حيث أعلنت الحكومة استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل دون أي تعديل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

الزيادة الأخيرة

وحول سؤال متعلق بتسعير الوقود، أوضح رئيس الوزراء خلال لقائه مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية، أن هناك خطوات واضحة جدا في خطة الإصلاح التي تم وضعها، وأضاف أن الزيادة المقررة التي تعهدنا انها لن تتم قبل 6 أشهر، والمتوقعة في أكتوبر القادم، فاذا استمرت المعدلات فيما يتعلق بالأسعار، فمن الوارد ان تكون هذه الزيادة هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية، مؤكدا انه بعد هذه الزيادة سيظل هناك دعم لسعر السولار.

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

قرار الحكومة وتأجيل اجتماع لجنة التسعير

أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كان مقررًا عقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، تم تأجيلها لمدة 3 أشهر إضافية. 

وبذلك يستمر العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 حتى أكتوبر، بما يضمن استقرار أسعار البنزين اليوم وعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة.

أسعار البنزين اليوم في مصر

وفق القرار الحكومي، تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات بيع البنزين بالأسعار المعتمدة دون تغيير، والتي جاءت على النحو التالي:

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

هذه المستويات من أسعار البنزين اليوم تؤكد التزام الحكومة بآلية التثبيت المرحلي لحماية المستهلك في مواجهة أي اضطرابات خارجية.

أسعار السولار والغاز والمازوت

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

الرقابة على محطات الوقود

شددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تفرض رقابة مكثفة على جميع محطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو محاولات استغلال للمستهلكين. 

وأكدت أن الالتزام بأسعار البنزين اليوم ومختلف أنواع المحروقات يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في أكتوبر 2025، وفق آلية الاجتماعات المعتمدة التي تُعقد كل ثلاثة أشهر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. 

وسيكون الاجتماع المقبل حاسمًا لمراجعة أسعار البنزين اليوم ومستويات باقي المحروقات بناءً على تطورات السوق العالمي.

العوامل المؤثرة في قرار التسعير

تعتمد اللجنة في تحديد أسعار البنزين اليوم على ثلاثة محاور رئيسية:

  • متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
  • تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر.
  • أسعار صرف الجنيه أمام الدولار
أسعار البنزين أسعار البنزين اليوم لجنة التسعير أسعار البنزين اليوم في مصر سعر لتر البنزين 95 سعر لتر البنزين 92 سعر لتر البنزين 80

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار طائرة مسيرة في مدينة إيلات

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أحكام ميراث التوائم الملتصقة حال تقسيم التركة.. دارالإفتاء تكشف عنها

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع إنشاء فرع دمياط الجديدة على مساحة 140 فدانا

غزة

عمرو الورداني: نور النبي باقٍ والأمة ستظل متمسكة بالحياة رغم الحصار والعدوان

بالصور

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

فيديو

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد