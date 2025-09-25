قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج وصل لـ 4.8 مليون يورو
نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي
استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه
مناهج تفاعلية حديثة .. 7 معلومات رسمية عن المدارس المصرية الألمانية
وزير الطيران يبحث مع هيئة اليونان تعزيز التعاون في مشروعات الاستدامة
4 استراتيجيات فعّالة لمساعدة الطلاب على إنجاز الواجبات المنزلية

ولاء خنيزي

مع بداية الدراسة وانتظام كافة المراحل الدراسية في العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي 2025 – 2026، تجد بعض الأمهات صعوبة في إقناع أطفالهن بإنهاء واجباتهم المدرسية، حيث يميل العديد من الصغار إلى قضاء أوقات طويلة في التسلية أو متابعة التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يعرقل عملية التعلم ويؤثر على التحصيل الدراسي، ومن أجل مواجهة هذه المشكلة، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات العملية التي تسهم في مساعدة الطفل على التركيز والالتزام بأداء مهامه الدراسية، والتي سنذكرها بالتفصيل حلال السطور القادمة وذلك وفقًا لما نشره الموقع العالمي empoweringparents

وضع نظام يومي للواجبات المنزلية

أول الخطوات العملية الاي تسهم في مساعدة الطفل على الالتزام والتركيز هو وضع نظام يومي للواجبات المنزلية، فعند عودة الأطفال من المدرسة، يُستحسن أن يكون لديهم جدول واضح ومحدد لكل مساء، يُعلق في المكان المخصص للمذاكرة على أن يتضمن هذا الجدول أوقاتًا منظمة لتناول الطعام، وأداء الواجبات المدرسية، إلى جانب تخصيص وقت للراحة أو ممارسة الهوايات، مما يمنح الطفل شعورًا بالالتزام والتنظيم.

اختيار مكان مناسب للمذاكرة

يُفضل تخصيص ركن هادئ بعيد عن غرفة النوم ليكون مخصصًا للمذاكرة، وذلك لضمان تركيز الطفل وانتباهه، كما يُنصح بترك باب الغرفة مفتوحاً ومراعاة منع الرسائل النصية وأي وسائل للتسلية أثناء وقت الدراسة، مع إبعاد الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي، بهدف التخلص من جميع المشتتات والإغراءات.

أهمية فترات الاستراحة القصيرة

قد يشعر الطفل بالتعب أو فقدان التركيز أثناء القيام بواجباته، لذا من المفيد السماح له بأخذ استراحة قصيرة لمدة خمس دقائق كل نصف ساعة، خلال هذه الفترة يمكنه تناول وجبة خفيفة أو القيام ببعض الحركة البسيطة مثل مدّ الساقين، الأمر الذي يساعده على استعادة نشاطه ومواصلة المذاكرة بتركيز أكبر.

مساعدة الطفل على بدء الواجبات

يواجه بعض الأطفال صعوبة في البدء بأداء واجباتهم، إما لشعورهم بالإرهاق أو لعدم معرفتهم من أين يبدأون، وهنا يأتي دور الأم في تقديم الدعم خلال الدقائق الأولى، مثل الجلوس بجانبه لمساعدته على تجاوز العقبات الأولى، أو توضيح المطلوب منه، أو مشاركته في حل المسألة الأولى، حتى يكتسب الثقة ويكمل واجباته بنفسه.

الطلاب الدراسة بداية الدراسة الواجبات المنزلية العام الدراسي

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

قراءة القرآن الكريم

سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج

حكم قول تقبل الله بعد الصلاة

حكم قول تقبل الله بعد الصلاة.. الإفتاء تجيب

مرصد الأزهر ينعي الدكتور وليد حسن بلال الباحث بوحدة الرصد باللغة الفرنسية

مرصد الأزهر ينعى الدكتور وليد حسن بلال الباحث بوحدة الرصد باللغة الفرنسية

مواقيت الصلاة في الاسكندرية

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 25-9-2025

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

